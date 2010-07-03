В Госдуме прокомментировали прошедшие в КНДР испытания нового оружия

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал прошедшие в КНДР испытания нового оружия. Об этом сообщает RT.

Депутат уточнил, что не с одним государством нельзя разговаривать с позиции силы, поэтому новое оружие КНДР напомнит другим странам, в том числе Соединенным Штатам, что с главой данного государства надо разговаривать на равных.

Швыткин уточнил, новые разработки КНДР "заставят другие страны считаться с интересами народа данного государства".

Ранее стало известно, что в КНДР прошли испытания нового тактического управляемого оружия. Присутствовавший на полигоне Ким Чен Ын заявил, что завершение разработки новой системы вооружения является важнейшим событием в повышении боевой мощи народной армии.

После испытаний лидер КНДР отметил важность работы северокорейских ученых в сфере национальной обороны и области оружейной промышленности.

Проведенное испытание стало первым в КНДР после второго саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа.