В КНДР испытали новое тактическое управляемое оружие

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КНДР провела испытание нового тактического управляемого оружия, передает агентство Ренхап.

По данным агентства, присутствовавший на полигоне Ким Чен Ын заявил, что завершение разработки новой системы вооружения является важнейшим событием в повышении боевой мощи народной армии.

После испытаний лидер КНДР отметил важность работы северокорейских ученых в сфере национальной обороны и области оружейной промышленности.

Проведенное испытание стало первым в КНДР после второго саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Представитель Белого дома прокомментировал информацию коротко.

"Нам известно об этом сообщении, остальное без комментариев", – приводит цитату американского президента РИА Новости.

Ранее стало известно, что в конце апреля Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке. В МИД России информацию подтвердили. Лидер КНДР заедет в Россию по пути в Пекин.

Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения. Одной из основных тем переговоров будет вопрос ослабления санкционного давления на КНДР со стороны европейских партнеров.