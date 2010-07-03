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13:38

Пресс-секретарь Белого дома травмировалась в давке на встрече глав США и КНДР

политика за рубежом

13:38

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Фото: ТАСС/EPA/YONHAP

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм травмировалась в давке на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Гришэм участвовала в небольшой стычке с представителями СМИ, сопровождавшими Ким Чен Ына, на которой и получила ушибы и синяки.

Переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа прошли накануне. Они впервые в истории пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию.

Трамп на встрече поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение переступить границу между двумя Кореями. Он подчеркнул, что условился с Ким Чен Ыном создать команды переговорщиков для согласования деталей переговоров группы. Они начнут работу в течение двух–трех недель.

Американский лидер отметил, что готов пригласить северокорейского коллегу посетить США. Контакты лидеров США и КНДР пролились около часа – значительно больше, чем предполагалось.

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