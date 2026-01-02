Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 04:13

Политика

Дмитриев поинтересовался, станут ли западные СМИ освещать атаку ВСУ в Хорлах

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные СМИ западных стран освещать атаку ВСУ в селе Хорлы Херсонской области.

"Будет ли об этом писать какое-нибудь традиционное (западное. – Прим. ред.) СМИ?" – написал Дмитриев в соцсети X.

ВСУ ударили беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Дроны, задействованные в нападении, находились в воздухе над морем, ожидая момента для атаки. Первый разведывательный БПЛА направил их к цели за несколько минут до боя курантов. Затем прибыли еще два, последний из которых был оснащен зажигательным снарядом. В результате инцидента погибли 24 человека, включая ребенка, а еще 50 получили ранения.

Сергей Собянин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразили соболезнования по поводу трагедии. Владимир Путин обсудил по телефону с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после атаки украинских дронов.

Собянин заявил о готовности Москвы оказать помощь Херсонской области после атаки ВСУ

Читайте также


политикапроисшествия

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика