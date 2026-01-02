Дмитриев поинтересовался, станут ли западные СМИ освещать атаку ВСУ в Хорлах

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные СМИ западных стран освещать атаку ВСУ в селе Хорлы Херсонской области.

"Будет ли об этом писать какое-нибудь традиционное (западное. – Прим. ред.) СМИ?" – написал Дмитриев в соцсети X.

ВСУ ударили беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Дроны, задействованные в нападении, находились в воздухе над морем, ожидая момента для атаки. Первый разведывательный БПЛА направил их к цели за несколько минут до боя курантов. Затем прибыли еще два, последний из которых был оснащен зажигательным снарядом. В результате инцидента погибли 24 человека, включая ребенка, а еще 50 получили ранения.

Сергей Собянин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразили соболезнования по поводу трагедии. Владимир Путин обсудил по телефону с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после атаки украинских дронов.