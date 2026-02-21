Снег в Москве в 2026 году может остаться до второй половины апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сход снежного покрова в Москве ожидается не ранее второй декады апреля, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он напомнил, что в XXI веке средняя дата схода снега в столице приходится на 30 марта. Но самым поздним сроком стал сход снежного покрова в 2012 и 2013 годах – 16 и 17 апреля соответственно. В 2012 году снежный покров в конце февраля достигал 39 сантиметров, а в марте составлял 46 сантиметров. В 2013 году эти значения составляли 40 и 77 сантиметров соответственно.

"Учитывая высоту нынешнего снежного покрова (70 саниметров), можно предположить, что сход снежного покрова в нынешнем году однозначно будет позднее средней многолетней даты, и скорее всего, близко к самым поздним срокам", – резюмировал Леус.

Ранее синоптики рассказывали, что "весенняя" погода придет в центральную Россию на следующей неделе, с 23 февраля. В столичном регионе ожидается температура на 2–3 градуса выше климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать от минус 4 до плюс 1 градуса, а ночью – от минус 2 до минус 7.

