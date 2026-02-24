Путин сообщил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков в Черном море

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Россия располагает данными о возможной подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", проложенных по дну Черного моря, сообщил Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"Голубой поток" поставляет газ в Турцию через Черное море в обход третьих стран. "Турецкий поток" также идет из России в Турцию: одна нитка предназначена для турецких потребителей, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Вместе с тем Путин заявил, что противники России пытаются сорвать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, они ищут способы разрушить дипломатические усилия и готовят провокации, чтобы сломать уже достигнутые договоренности. Он также добавил, что планирует обсудить эту тему в закрытом режиме.

Кроме того, российский лидер отметил, что попытки нанести России стратегическое поражение провалились, но противники продолжают искать любые способы добиться своего.

"Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют", – добавил президент.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что НАТО всерьез готовится к войне с Россией. Об этом говорят заявления европейских лидеров. Дипломат в том числе приводил в пример канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В это же время большинство стран Запада стремится продолжать использовать Украину для вооруженного противостояния с Россией, а в головах и планах европейских лидеров сохраняется идея нанести стратегическое поражение Москве, указывал Лавров.