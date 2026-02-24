В США учительница совратила бездомного школьника

Фото: depositphotos/fabian19

49-летнюю учительницу истории и экономики специализированной школы во Флориде Маккензи Маклин обвинили в сексуальном насилии над 18-летним бывшим учеником. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

По словам потерпевшего, после того как его выгнали из дома, педагог предложила ему пожить у себя. Вскоре после переезда женщина начала к нему приставать.

В первый раз она дала школьнику выпить джина и затем склонила к близости. Юноша попытался отказать ей, но Маклин не остановилась. Позже молодой человек признался, что терпел насилие из страха остаться голодным и без крова.

В течение двух месяцев учебного года подросток жил с Маклин, спал с ней в одной кровати, а также вместе с ней ходил в школу и возвращался обратно. По его словам, за этот период женщина совершила в отношении него не менее пяти изнасилований.

После завершения учебы он оставался у Маклин еще семь месяцев, в течение которых насилие продолжалось. Однажды женщина домогалась бывшего ученика в присутствии своей дочери, возраст которой примерно совпадает с возрастом пострадавшего.

Когда молодой человек съехал, он обратился в полицию. Сейчас Маклин находится под стражей, суд над ней назначен на 31 марта.

Ранее выяснилось, что преподавательница в американском штате Канзас годами совращала и насиловала ученика. Сначала она преподавала ему в средней школе, а затем – в старшей. Как выяснили журналисты, женщина изолировала мальчика от семьи и близких, постепенно углубляя с ним "отношения".