Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 17:50

Происшествия

В США учительница совратила бездомного школьника

Фото: depositphotos/fabian19

49-летнюю учительницу истории и экономики специализированной школы во Флориде Маккензи Маклин обвинили в сексуальном насилии над 18-летним бывшим учеником. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

По словам потерпевшего, после того как его выгнали из дома, педагог предложила ему пожить у себя. Вскоре после переезда женщина начала к нему приставать.

В первый раз она дала школьнику выпить джина и затем склонила к близости. Юноша попытался отказать ей, но Маклин не остановилась. Позже молодой человек признался, что терпел насилие из страха остаться голодным и без крова.

В течение двух месяцев учебного года подросток жил с Маклин, спал с ней в одной кровати, а также вместе с ней ходил в школу и возвращался обратно. По его словам, за этот период женщина совершила в отношении него не менее пяти изнасилований.

После завершения учебы он оставался у Маклин еще семь месяцев, в течение которых насилие продолжалось. Однажды женщина домогалась бывшего ученика в присутствии своей дочери, возраст которой примерно совпадает с возрастом пострадавшего.

Когда молодой человек съехал, он обратился в полицию. Сейчас Маклин находится под стражей, суд над ней назначен на 31 марта.

Ранее выяснилось, что преподавательница в американском штате Канзас годами совращала и насиловала ученика. Сначала она преподавала ему в средней школе, а затем – в старшей. Как выяснили журналисты, женщина изолировала мальчика от семьи и близких, постепенно углубляя с ним "отношения".

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика