Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 12:26

Происшествия
Главная / Новости /

The Guardian: в Великобритании бывшего врача обвинили в изнасиловании пациентов

В Великобритании экс-врач пойдет под суд за изнасилование пациентов

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

В Великобритании бывшего врача 38-летнего Натаниэля Спенсера осудят за изнасилование пациентов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По данным СМИ, от рук Спенсера пострадали 38 человек. В числе его жертв есть ребенок младше 13 лет.

В региональной прокуратуре отметили, что свои преступления экс-врач совершал в период с 2017 по 2021 год, когда работал в больницах Сток-он-Трент и Дадли в центральной Англии.

Спенсеру предъявили обвинения в 15 инцидентах сексуального насилия, 17 случаях нападений с проникновением, попытке изнасилования и еще примерно 10 преступлениях против несовершеннолетних. Какое наказание получит экс-врач, не уточняется.

Ранее в США военного гинеколога Блейна Макгроу обвинили в сексуальных домогательствах и незаконной видеосъемке обнаженных пациенток. По данным СМИ, жертвами медика стали около 1 500 женщин.

Врач систематически тайно снимал своих пациенток, заставлял их оголять грудь и позволял себе недопустимые прикосновения к интимным местам. По факту произошедшего начали расследование.

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика