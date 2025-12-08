The Guardian: в Великобритании бывшего врача обвинили в изнасиловании пациентов

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

В Великобритании бывшего врача 38-летнего Натаниэля Спенсера осудят за изнасилование пациентов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По данным СМИ, от рук Спенсера пострадали 38 человек. В числе его жертв есть ребенок младше 13 лет.

В региональной прокуратуре отметили, что свои преступления экс-врач совершал в период с 2017 по 2021 год, когда работал в больницах Сток-он-Трент и Дадли в центральной Англии.

Спенсеру предъявили обвинения в 15 инцидентах сексуального насилия, 17 случаях нападений с проникновением, попытке изнасилования и еще примерно 10 преступлениях против несовершеннолетних. Какое наказание получит экс-врач, не уточняется.

Ранее в США военного гинеколога Блейна Макгроу обвинили в сексуальных домогательствах и незаконной видеосъемке обнаженных пациенток. По данным СМИ, жертвами медика стали около 1 500 женщин.

Врач систематически тайно снимал своих пациенток, заставлял их оголять грудь и позволял себе недопустимые прикосновения к интимным местам. По факту произошедшего начали расследование.

