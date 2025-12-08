Форма поиска по сайту

08 декабря, 15:33

Политика

Зеленский заявил, что план США требует обсуждения по вопросу территорий

Фото: ТАСС/Zuma

Элементы мирного плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "деликатных вопросов", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

Речь идет в том числе о гарантиях безопасности для Украины и контроле над восточными регионами.

"Есть видения США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс", – сказал Зеленский.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован тем фактом, что Зеленский все еще не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Он указал, что окружение политика было крайне довольно предложением Вашингтона.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве, по итогам которой из 28 пунктов в документе осталось 22.

Позже Трамп поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного утверждения мирного соглашения. Встреча состоялась 2 декабря. В рамках переговоров Путин допустил принятие соглашения с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.

Сюжет: Переговоры по Украине
