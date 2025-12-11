Форма поиска по сайту

11 декабря, 16:01

Безопасность

Проверки транзакций по "Пушкинской карте" предотвратили хищения на 200 млн рублей

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Проверка более 20 миллионов транзакций по программе "Пушкинская карта" позволила выявить и предотвратить мошеннические схемы на сумму около 200 миллионов рублей, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко по итогам совещания с федеральными руководителями цифровой трансформации, передает ТАСС.

Всего было проанализировано операций на общую сумму 10 миллиардов рублей.

В аппарате напомнили, что для расходования средств по карте создана защищенная система. Транзакции проходят двойное подтверждение в ГИС "PRO.Культура.РФ" с использованием уникального кода события и специального "белого терминала".

Кроме того, чтобы исключить мошенничество, сверяются данные организаций-исполнителей с ФНС.

Также был модернизирован электронный Госкаталог музейных предметов. Сейчас он интегрирован с технологиями искусственного интеллекта, которые улучшают поиск по музейному фонду. На данный момент в каталог внесено 86,46% записей – около 70 миллионов объектов.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с блокировкой банковских карт. По словам одного из пострадавшего, обманщики использовали типичные запугивания, однако счета действительно блокируют после угроз.

Он также сообщил, что злоумышленники хотели отключить не только банковские и сим-карты, но и номера его родственников. Более того, они предупреждали, что если продолжит игнорировать сообщения, к его семье могут причинить физический вред.

безопасность

