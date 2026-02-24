24 февраля, 11:43Город
Храм Василия Блаженного закрыт для посетителей 24 февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Храм Василия Блаженного (музей "Покровский собор") не принимает посетителей во вторник, 24 февраля, сообщили в телеграм-канале учреждения.
При этом причины закрытия названы не были.
Ранее протоиерей Максим Козлов рассказал, что во время Великого поста не стоит употреблять мясо, яйца, молоко и молочные продукты, а также в некоторые дни – рыбу. Последнюю священник посоветовал не есть в Благовещение Пресвятой Богородицы и праздник Входа Господня в Иерусалим.
Пост в 2026 году будет длиться в период с 23 февраля по 11 апреля. В это время в храмах читают покаянные молитвы, реже совершают литургию. Так осуществляется духовная подготовка к празднику Воскресения Христова, который отметят 12 апреля.
Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от соблюдения поста