24 февраля, 11:35

Спорт

Строительство футбольной академии "Динамо" началось на северо-западе Москвы

Фото: 123RF.com/mukphotos

Строительство футбольной академии "Динамо" имени Л. И. Яшина началось в столичном районе Южное Тушино. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, у проекта высокая социальная значимость, поскольку он нацелен на физическое воспитание и подготовку школьников с участием тренерского состава одного из сильнейших футбольных клубов страны и звезд российского футбола.

Общая площадь академии составит почти 50 тысяч квадратных метров. Она будет представлять собой комплекс из административного блока, манежа, стадиона с игровым полем и раздевалок тренировочных полей.

Важной особенностью проекта станет создание качественной городской среды, отметил Ефимов. Для жителей появятся благоустроенная набережная и тропа вдоль береговой линии, ландшафтный парк для прогулок и тихого отдыха. Длина прогулочного маршрута около воды составит 800 метров.

Помимо этого, на участке площадью 125 тысяч "квадратов" появятся 2 открытых игровых поля и 1 тренировочное. Завершить возведение спортобъекта планируется в 2029 году.

Как указал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, территория проекта будет открыта для прогулок, что позволит включить пространство академии в городскую пешеходную сеть и сделать его частью повседневных маршрутов горожан.

Для активного отдыха на территории сделают детские зоны с горками, площадки для стритбола и воркаута. Общая протяженность прогулочных пространств для жителей превысит 2 километра.

Ранее в Марьине открылась одна из первых круглогодичных спортплощадок. Она расположена в парке имени Артема Боровика и занимает территорию площадью 1 гектар. Зимой там можно заниматься керлингом и кататься на коньках, а летом играть в волейбол, баскетбол, бадминтон и футбол.

"Новости дня": реконструкция стадиона "Торпедо" завершится в Москве в этом году

спортгородстроительство

Читать
