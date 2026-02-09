Собянин заявил о растущей популярности массового спорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Среди москвичей растет популярность массового спорта. Об этом Сергей Собянин рассказал в ходе встречи с Владимиром Путиным.

"Мы говорим об экологии, здравоохранении. И, конечно, прежде чем говорить о здравоохранении, вы ставили задачу о том, чтобы массово занимались люди физкультурой и спортом", – сказал мэр.

По словам мэра, все больше горожан участвуют в массовых физкультурных мероприятиях. Также в столице в разы увеличилось число спортивных и плоскостных сооружений. Градоначальник отметил, что в Москве создаются все возможности для занятия спортом. Например, в городе постоянно проводят самые разные мероприятия, включая марафоны, веломарафоны, соревнования на воде, в спортивных центрах и комплексах.

Собянин напомнил, что для проведения таких мероприятий в городе даже перекрывают движение транспорта. Все спортивные состязания в столице превращаются в настоящий праздник физической культуры, и их особая атмосфера привлекает большее количество людей.

Ранее Собянин заявлял, что в ближайшие 3 года в Москве построят 160 спортобъектов, в том числе 30–40 проектов, которые будут связаны с реновацией старых действующих спорткомплексов. По словам мэра, за предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных арен.

