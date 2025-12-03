Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 20:25

Мэр Москвы

Собянин: в ближайшие три года в Москве построят 160 спортивных объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

160 спортобъектов будет возведено в Москве в ближайшие 3 года, заявил в эфире телеканала Москва 24 Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что столица наращивает темпы строительства таких сооружений в 1,5 раза. По его словам, за предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных объектов.

Собянин добавил, что с 2025 по 2027 год планируется построить 160 спортобъектов, в том числе 30–40 объектов реновации старых действующих арен и спорткомплексов.

"В этом строительстве 30% городских затрат, а 70% – это инвесторы, которые идут на такие серьезные вложения, инвестиции в спортивную инфраструктуру, это говорит о востребованности", – сказал мэр.

Кроме того, Собянин заявил, что концертная площадка спортивно-зрелищного объекта "Олимпийский" будет сдана в конце 2026 года.

По его словам, "Олимпийский" в будущем станет самым большим не только в России, но и в Европе. Размер площадки составит примерно 1 миллион квадратных метров.

Читайте также


мэр Москвыспортгород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика