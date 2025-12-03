Собянин: в ближайшие три года в Москве построят 160 спортивных объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

160 спортобъектов будет возведено в Москве в ближайшие 3 года, заявил в эфире телеканала Москва 24 Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что столица наращивает темпы строительства таких сооружений в 1,5 раза. По его словам, за предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных объектов.

Собянин добавил, что с 2025 по 2027 год планируется построить 160 спортобъектов, в том числе 30–40 объектов реновации старых действующих арен и спорткомплексов.

"В этом строительстве 30% городских затрат, а 70% – это инвесторы, которые идут на такие серьезные вложения, инвестиции в спортивную инфраструктуру, это говорит о востребованности", – сказал мэр.

Кроме того, Собянин заявил, что концертная площадка спортивно-зрелищного объекта "Олимпийский" будет сдана в конце 2026 года.

По его словам, "Олимпийский" в будущем станет самым большим не только в России, но и в Европе. Размер площадки составит примерно 1 миллион квадратных метров.