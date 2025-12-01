Форма поиска по сайту

01 декабря, 16:54

Спорт

Жители Москвы могут присоединиться к занятиям по кикбоксингу в спортшколах

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жителей Москвы пригласили присоединиться к тренировкам по кикбоксингу, организованным в спортивных школах и комплексах города. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Подготовку по данному виду спорта в мегаполисе проводят пять учреждений ведомства – центр спорта и образования "Самбо-70", Московское городское физкультурно-спортивное объединение, Московская комплексная спортивная школа "Новая Москва", а также спорткомплексы олимпийского резерва "Север" и "Восток".

В настоящее время там занимаются почти 800 спортсменов, включая 2 заслуженных мастеров спорта России, 7 мастеров спорта международного класса и 54 мастера спорта России, подчеркнули в ведомстве.

Все занятия проходят под руководством 22 специалистов, из которых 6 имеют звание заслуженного тренера России. Записаться в секцию можно на платной основе через портал "Московский спорт".

С 1 декабря в столице стартовал зимний сезон проекта "Мой спортивный район". В его рамках жители смогут бесплатно посетить занятия по фитнесу, йоге, зумбе, катанию на коньках и лыжах на 140 площадках по всему городу.

На тренировках особое внимание будет уделено безопасности и уровню подготовки участников. В частности, тренеры помогут освоить базовые техники и развить координацию независимо от возраста и физической формы.

Кикбоксинг стал одним из самых популярных видов единоборств в Москве

