Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 10:41

Спорт

Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Жителей и гостей столицы пригласили принять участие в серии утренних зарядок, которые будут организованы на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Занятия будут проводиться под руководством опытных тренеров, которые обучат участников разным полезным упражнениям. Проведение первой тренировки запланировано на 2 декабря.

Принять участие в программе сможет любой желающий. Для этого нужно приобрести билет на каток.

Зарядки будут проходить по вторникам и четвергам, начиная с 12:00 и заканчивая в 13:00, вплоть до 26 февраля. Исключение составят январские праздники с 31 декабря по 9 января.

При этом сам каток на ВДНХ работает со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Вместе с тем москвичей ожидают на бесплатных тренировках по баскетболу и волейболу. Например, дети 7–11 лет могут посетить занятия в спорткомплексе "Братеево", а взрослые от 18 до 59 лет – в СК "Савелки". Сыграть в волейбол жители столицы могут в спорткомплексе "Спутник Арена" и комплексе "Белые медведи".

Занятия по танцевальному фитнесу пройдут в павильоне на ВДНХ

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
спортгород

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика