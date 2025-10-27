Москвичей пригласили на занятия по баскетболу и волейболу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жители столицы могут посетить бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу. Об этом рассказали в департаменте спорта Москвы, передает портал мэра и правительства города.

Занятия по баскетболу для детей от 7 до 11 лет проходят в спортивном комплексе "Братеево" по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:00. Для взрослых от 18 до 59 лет организованы тренировки в спортивном комплексе "Савелки" по воскресеньям с 21:00 до 23:00.

Жители от 18 до 59 лет могут сыграть в волейбол по четвергам с 09:00 до 11:00 в комплексе "Спутник Арена" и по субботам с 16:00 до 18:00 – в комплексе "Белые медведи". Занятия для горожан от 45 лет проводятся по средам с 16:00 до 18:00 в комплексе "Динамика".

Отмечается, что командные виды спорта укрепляют организм в целом, нормализуют работу сердца и легких, повышают гибкость суставов, способствуют развитию мышечного корсета.

Кроме того, тренировки снимают эмоциональное напряжение и способствуют развитию коммуникативных навыков. Инструктор по спорту Сергей Безроднов подчеркнул, что баскетбол помогает развивать координацию и влияет на эмоциональное состояние игрока.

В ходе тренировок всех желающих научат управлять мячом, выполнять передачи и точные броски в корзину, а также совершать различные маневры.

Записаться в секцию можно на портале "Московский спорт".

Ранее стало известно, что на ВДНХ начнутся тренировки по зумбе, танцевальному фитнесу, йоге или растяжке. Тренировки будут проходить несколько раз в неделю под контролем тренера. Занятия продлятся в течение часа.

