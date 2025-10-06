Москвичам рассказали, как записать ребенка на бесплатные занятия спортом

Выбрать спортивную дисциплину и записаться на вступительные испытания в школы Москомспорта теперь можно на портале mos.ru. Какие секции можно выбрать для ребенка и что нужно знать родителям перед их посещением – в нашем материале.

Занятия под любой запрос

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Зарегистрироваться на вступительные испытания в спортшколы Москомспорта можно в разделе "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств". На данный момент их там свыше 200. Если ребенок пройдет тесты успешно, его зачислят на бесплатные занятия по более чем 80 видам спорта.

К примеру, для развития координации, силы и гибкости можно записать ребенка на занятия по спортивной, художественной или эстетической гимнастике. Также есть такие направления, как акробатический рок-н-ролл, танцевальный спорт или спортивная гимнастика. На эти дисциплины рекомендуется отдавать детей с 6 лет. Если же ребенок старше 7, можно пойти на водное поло, баскетбол, футбол, волейбол, софтбол, регби и другие занятия.

Кроме того, в списке тренировки по единоборствам – карате, дзюдо, кикбоксинг, тхэквондо или самбо. Эти виды спорта не только укрепляют форму и развивают выносливость, но и формируют эмоциональную устойчивость. Если же цель – укрепить иммунитет, следует записаться на занятия плаванием, а также велосипедный, лыжный, гребной или конькобежный спорт. Они также формируют мышцы, улучшают работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Всего же в каталоге более трех тысяч бесплатных и платных занятий. Кроме спортивных секций, сервис предлагает запись в столичные музыкальные школы или театральные студии, которые собраны в разделах "Детские школы искусств" и "Кружки и секции в культурных и досуговых центрах". Причем подобрать занятия можно не только для ребенка, но и взрослого, подчеркнули в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Например, удобно посмотреть, какие кружки есть в школах, в культурных и досуговых центрах, выбрать спортивную школу, бесплатную спортивную секцию или школу искусств, а также записаться на то, что по-настоящему интересует", – сказано в сообщении.

Как записаться на вступительные испытания

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Запись на вступительные испытания в спортивные секции возможна, если у родителей есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. Создав ее, если таковой не было раньше, нужно добавить информацию о своих детях. Ребенок старше 14 лет может зарегистрироваться на занятие самостоятельно.

Для записи в спортивную школу необходимо:



зайти в каталог услуг для жителей;

выбрать раздел "Образование";

кликнуть на название сервиса "Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств";

выбрать раздел "Спортивные школы" и нажать кнопку "Подробнее".

Для более удобного поиска интересующих занятий можно воспользоваться фильтрами, которые находятся в каталоге слева. Эта функция поможет найти наиболее близкую к дому секцию, а также уточнить другие необходимые параметры: например, желаемый вид спорта или возраст, с которого начинаются занятия.

Каждая спортивная школа на сайте содержит всю важную информацию, в том числе адрес и название учреждения, вид спорта и ближайшие станции метро. Также там указан возраст или год рождения детей, которых отбирают для вступительных испытаний.

Если спортивная школа подошла по всем параметрам, необходимо нажать кнопку "Выбрать" в карточке учреждения. Далее пользователь окажется на портале "Московский спорт", где должен пройти регистрацию с помощью Mos ID. После необходимо оставить заявку на прохождение вступительных испытаний.

