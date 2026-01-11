Форма поиска по сайту

11 января, 17:01

Происшествия

Более 46 тыс абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 46 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения в результате аварии, рассказал губернатор Евгений Балицкий.

"Временное отключение электроснабжения в 5 муниципальных образованиях Запорожской области: в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск ", – написал он в своем телеграм-канале.

Балицкий уточнил, что отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов.

Ранее свыше 107 тысяч человек, в том числе более 25 тысяч детей, остались без света в Дагестане. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Аварийные отключения произошли в 133 населенных пунктах в 13 муниципальных районах Дагестана.

