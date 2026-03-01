В Пакистане погибли более 20 человек на протестах против ударов США и Израиля по Ирану

Фото: AP Photo/K.M. Chaudary

В Пакистане в ходе массовых протестов против ударов США и Израиля по Ирану погибли не менее 20 человек, ещё более 100 получили ранения. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Акции проходили в Исламабаде, Лахоре, Пешаваре и Карачи, участники пытались прорваться к американским представительствам.

По данным агентства, в столице страны погибли 3 человека. Ранее газета Dawn сообщила о 10 погибших в столкновениях протестующих с полицией у консульства США в Карачи.

Протесты начались после того, как стало известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по территории исламской республики.

На этом фоне протестующие проникли в американское консульство в пакистанском городе Карачи. На кадрах видно как люди пытаются разбить окна и проникнуть через двери. На другом видеоролике протестующие бросали в правоохранителей камни.