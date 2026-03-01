Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания из-за тумана в Москве

Фото: depositphotos/Chalabala

Возможны изменения в расписании полетов и отмены рейсов в связи с ухудшением метеоусловий в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ночь на понедельник, 2 марта, по прогнозам синоптиков, столичный регион накроет туман с видимостью 100–500 метров, что может повлиять на работу воздушного транспорта как на прилет, так и на вылет.

Пассажирам порекомендовали заранее отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло и чат-боты авиагаваней и перевозчиков, продумывать маршрут в аэропорт из-за возможных затруднений на дорогах, а также рассматривать альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения.

Для обеспечения работы воздушного транспорта в усиленном режиме будет задействован дополнительный персонал.

"Работа воздушного транспорта в Московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", – отметили в ведомстве.

В Москве и Московской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах. Предупреждение действует до 21:00 3 марта.

В марте в столице ожидаются две волны холода. Первое возвращение холодов ожидается с 4 по 6 марта. Затем, 7–8-го числа, будет потепление до положительных значений, но уже 9 и 10 марта в столице вновь похолодает.