Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Фото: ТАСС/Zuma

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Сейеда Али Хаменеи. Она отметила его значимую роль в формировании стратегического партнерства между Россией и исламской республикой.

"Аятолла Хаменеи останется в памяти как масштабная историческая фигура, государственный и духовный лидер", – говорится в телеграмме, направленной председателю Собрания исламского совета Ирана Мохаммаду-Багеру Галибуфу.

Матвиенко подчеркнула, что агрессия США и Израиля против Ирана может серьезно навредить региональной и глобальной стабильности. Она назвала это "грубым нарушением норм человеческой морали и международного права"

Депутаты Госдумы также выразили решительное осуждение действий США и Израиля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вмешательство в дела Ирана и убийство законного лидера недопустимо.

"Государственная дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером, что нарушает все возможные нормы международного права", – сказал он.

Володин добавил, что такие действия несут неконтролируемую угрозу эскалации для всего региона. Парламентарий также заявил, что ничто не может оправдать гибель мирных граждан, в том числе в результате удара по начальной школе в городе Минаб.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев также направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану. В телеграмме он отметил глубокое прискорбие в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи, его родных и близких, и выразил поддержку и соболезнования пострадавшим мирным гражданам.

Израиль и США начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Сразу после Фон дер Ляйен поддержала военные действия двух стран, напомнив о санкциях против Тегерана и иранского Корпуса стражей исламской революции, введенных из-за ядерной программы Ирана.

В ходе одного из ударов погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. В связи с этим правительство страны сформировало руководящий совет, который будет исполнять обязанности погибшего до избрания преемника. Первое заседание нового органа состоится в воскресенье, 1 марта.

Однако американский президент Дональд Трамп неоднозначно отреагировал на его смерть, назвав произошедшее единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Одновременно с этим он призвал правоохранителей и протестующих мирно объединить усилия для возвращения государству былого величия.

Комментируя заявление последнего, Пезешкиан охарактеризовал убийство Хаменеи чудовищным преступлением, предупредив о последствиях.