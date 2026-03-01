Глава МИД Ирана допустил скорые выборы нового верховного лидера в стране

Фото: depositphotos/lkpro

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не исключил, что выборы нового верховного лидера страны могут пройти уже через несколько дней. Его слова передает телеканал Al Jazeera.

"Государственные институты (в стране. – Прим. ред.) функционируют, существуют конституционные процедуры", – заявил он.

Он добавил, что вооруженные силы страны должны проявлять осторожность при ударах по целям в регионе.

Арагчи также отметил, что страны Персидского залива должны понимать, что конфликт навязан Ирану, а попытки США и Израиля изменить политический строй в стране являются невыполнимыми.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар, в свою очередь, отверг критику по поводу ударов по Ирану и подтвердил намерение продолжать совместные с США операции.

Москва и Тегеран продолжают регулярные консультации, а российское посольство в Иране работает в штатном режиме.

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение и отдали приказ о нанесении ударов по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Во время одного из ударов погиб Али Хаменеи, в связи с чем в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили свои соболезнования и осудили убийство Хаменеи.

Спустя некоторое время, КСИР объявил о запуске 7-го и 8-го этапов операции "Правдивое обещание-4" в ответ на агрессию.