01 марта, 18:09

Происшествия

Глава МИД Ирана допустил скорые выборы нового верховного лидера в стране

Фото: depositphotos/lkpro

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не исключил, что выборы нового верховного лидера страны могут пройти уже через несколько дней. Его слова передает телеканал Al Jazeera.

"Государственные институты (в стране. – Прим. ред.) функционируют, существуют конституционные процедуры", – заявил он.

Он добавил, что вооруженные силы страны должны проявлять осторожность при ударах по целям в регионе.

Арагчи также отметил, что страны Персидского залива должны понимать, что конфликт навязан Ирану, а попытки США и Израиля изменить политический строй в стране являются невыполнимыми.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар, в свою очередь, отверг критику по поводу ударов по Ирану и подтвердил намерение продолжать совместные с США операции.

Москва и Тегеран продолжают регулярные консультации, а российское посольство в Иране работает в штатном режиме.

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ власти республики ввели чрезвычайное положение и отдали приказ о нанесении ударов по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Во время одного из ударов погиб Али Хаменеи, в связи с чем в стране объявили 40-дневный траур. Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выразили свои соболезнования и осудили убийство Хаменеи.

Спустя некоторое время, КСИР объявил о запуске 7-го и 8-го этапов операции "Правдивое обещание-4" в ответ на агрессию.

происшествия

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

