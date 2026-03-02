Трамп: военная операция в Иране может занять около 4 недель

Фото: whitehouse.gov

Совместная военная операция США и Израиля в Иране может продлиться около четырех недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Daily Mail.

"Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что это займет около четырех недель", – отметил лидер США.

По словам Трампа, операция проходит согласно плану. Более того, американские войска уничтожили больше представителей власти Ирана, чем планировалось. Вместе с тем глава Белого дома допустил новые жертвы среди военных США.

В статье отмечается, что Трамп по-прежнему открыт для дальнейших переговоров с Тегераном, однако не смог сказать, насколько скоро они состоятся.

"Они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой", – заключил Трамп.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

1 марта президент США заявил, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном после начала военной операции, и он согласился на диалог. Он также подчеркнул, что американская операция против Ирана идет с опережением графика, и ситуация развивается "крайне позитивно".