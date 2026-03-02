Положительная дневная температура сохранится в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Положительные дневные температуры сохранятся в Москве до конца недели, за исключением воскресенья, 8 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, средний температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы.

"А вот по ночам ожидается возвращение заморозков, особенно заметными морозцы ожидаются в среду, пятницу и в субботу (4, 5 и 6 марта. – Прим. ред.)", – уточнил Леус.

Ранее сообщалось, что в марте в столицу придут две волны холода. Первое возвращение мороза прогнозируется с 4 по 6 марта, после чего в городе ожидается потепление до положительных значений. Во второй раз в столице похолодает уже 9–10 марта.

При этом весна в Москве будет теплее нормы с незначительным недобором осадков. Синоптики ожидают, что весна наступит в столице практически в срок, однако будет "долго раскачиваться".