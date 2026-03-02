Форма поиска по сайту

02 марта, 14:42

Политика

В Иране заявили о ракетном ударе на востоке Тегерана

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Ракетный удар зафиксирован в районе Восточного Тегерана. В частности, удары слышны у площади Сепах, сообщает агентство Fars.

Тем временем очевидцы рассказали ТАСС, что атаке подверглась площадь Фирдоуси в центре Тегерана, которая расположена в 600 метрах от посольства России в Исламской Республике.

28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану. В ответ республика атаковала еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе военной операции Соединенных Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Правительство Исламской Республики объявило 40-дневный траур.

Президент США Дональд Трамп назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Вместе с тем американский лидер заявил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

По информации СМИ, с начала атак Вашингтона и Иерусалима скончались как минимум 555 жителей Ирана. Из-за вражеских атак пострадал 131 район страны. Один из ударов пришелся на школу для девочек в городе Минаб, где погибли по меньшей мере 165 человек.

Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и Ираке

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
