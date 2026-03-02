Пять полицейских погибли в ходе атаки ВСУ в Херсонской области

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Пять сотрудников полиции погибли в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное управление МВД.

Украинские боевики нанесли удар по сотрудникам отдела "Голопристанский" отдела министерства 28 февраля около 15:00. Помимо погибших, шесть правоохранителей получили ранения, их госпитализировали.

"Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее женщина-волонтер погибла из-за удара украинского дрона по автомобилю в Запорожской области. Инцидент произошел на трассе Васильевка – Бердянск в районе Черниговского муниципального округа. Кроме нее, тяжелые ранения получила женщина 1975 года рождения, ее привезли в Токмакскую центральную районную больницу.