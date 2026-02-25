Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 17:06

Происшествия

Трое пострадавших при атаке ВСУ на Смоленскую область получили тяжелые травмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трое пострадавших при украинской атаке на Смоленскую область получили тяжелые травмы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что их доставили в Смоленскую областную клиническую больницу, а еще 7 человек привезли в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ.

Вместе с тем из Смоленска в Дорогобуж направилась бригада клинических психологов, которые оказывают помощь в кризисных ситуациях. Специалисты будут работать с родственниками пострадавших. Анохин также выразил соболезнования семьям погибших.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших", – отметил губернатор.

На месте происшествия до сих пор работают спасатели, дежурят бригады скорой помощи. Глава Смоленской области уточнил, что возгорание на месте атаки уже удалось потушить. В настоящее время проводится проливка небольших очагов тления.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по химзаводу ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области 25 февраля. Для этого были применены не менее 30 дронов, которые оказались снаряжены взрывчатыми устройствами. В результате погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения.

Помимо этого, были повреждены элементы инфраструктуры завода, пожарная часть и машина для ликвидации возгораний. Анохин указывал, что после ЧП все школы в Смоленской области перевели на дистанционный режим обучения. Занятия в детских садах отменили.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи выявляют представителей ВСУ, которые причастны к совершению данного преступления.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика