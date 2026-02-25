Трое пострадавших при атаке ВСУ на Смоленскую область получили тяжелые травмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трое пострадавших при украинской атаке на Смоленскую область получили тяжелые травмы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что их доставили в Смоленскую областную клиническую больницу, а еще 7 человек привезли в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ.

Вместе с тем из Смоленска в Дорогобуж направилась бригада клинических психологов, которые оказывают помощь в кризисных ситуациях. Специалисты будут работать с родственниками пострадавших. Анохин также выразил соболезнования семьям погибших.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших", – отметил губернатор.

На месте происшествия до сих пор работают спасатели, дежурят бригады скорой помощи. Глава Смоленской области уточнил, что возгорание на месте атаки уже удалось потушить. В настоящее время проводится проливка небольших очагов тления.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по химзаводу ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области 25 февраля. Для этого были применены не менее 30 дронов, которые оказались снаряжены взрывчатыми устройствами. В результате погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения.

Помимо этого, были повреждены элементы инфраструктуры завода, пожарная часть и машина для ликвидации возгораний. Анохин указывал, что после ЧП все школы в Смоленской области перевели на дистанционный режим обучения. Занятия в детских садах отменили.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи выявляют представителей ВСУ, которые причастны к совершению данного преступления.

