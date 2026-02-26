Статус "подработчика" для водителей закрепят в России

Фото: 123RF.com/mauriciotoro

Минтранс России разрабатывает законопроект, который определит правовой статус, права и обязанности "частного водителя на личном автомобиле" – "подработчика", сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что сейчас такой вид деятельности не закреплен в законодательстве: действующие нормы регулируют лишь регулярные перевозки, перевозки по заказу и такси.

"Поэтому на сегодняшний день интеграция данного вида деятельности в Транспортную стратегию пока преждевременна", – отметили в министерстве, передает ТАСС.

Ранее в Минтрансе предложили изменить условия организации рабочего времени для водителей автомобилей. Согласно проекту, минимальный еженедельный отдых должен составлять 45 часов и не может быть сокращен.

Также он должен быть предоставлен до начала седьмого рабочего дня после окончания предыдущего еженедельного непрерывного отдыха.