ГД приняла закон о возврате участникам СВО денег за неиспользованные авиабилеты

Депутаты Госдумы в рамках пленарного заседания одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, подразумевающий полную компенсацию стоимости авиабилета, если человек был вынужден отказаться от перелета в связи с участием в СВО.

Документ предполагает внесение изменений в статью 108 Воздушного кодекса РФ. Теперь возвращать средства будут гражданам, которых призвали на срочную службу или направили для прохождения службы в войсках Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции.

Кроме того, в число ситуаций вынужденного отказа от перелета будут включены поступление на военную службу по контракту и заключение контракта о пребывании в добровольческом формировании.

Чтобы получить компенсацию, необходимо будет предоставить документальное подтверждение, порядок которого установит правительство. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее кабмин РФ без замечаний поддержал законопроект, который защищает участников СВО от сокращения на работе. Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, устанавливающую соцгарантии для работников при сокращении численности или штата.

