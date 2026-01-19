Форма поиска по сайту

19 января, 05:56

Политика

Правительство одобрило проект о защите ветеранов СВО от сокращения на работе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российский кабмин без замечаний поддержал законопроект, который защищает участников СВО от сокращения на работе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, устанавливающую соцгарантии для работников при сокращении численности или штата.

Инициатива была внесена главой комитета Госдумы по труду и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В ноябре прошлого года кабмин уже одобрял проект при условии доработки отдельных положений по юридическим формулировкам и срокам.

На сегодняшний день в случае сокращения при равной квалификации сотрудников приоритет отдается, среди прочих, инвалидам боевых действий и супругам мобилизованных. Законопроект предлагает дополнить этот список гражданами, которые вернулись на свою работу после призыва по мобилизации, службы по контракту в период СВО или участия в ней в статусе добровольцев.

Ранее Владимир Путин подписал закон, предполагающий учет службы в добровольческих формированиях в зоне СВО при назначении пенсии за выслугу лет.

Собянин: столичные учреждения культуры оказывают поддержку бойцам СВО

