Кабмин поддержал проект о защите ветеранов СВО от сокращений на работе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ поддержало законопроект, предоставляющий ветеранам специальной военной операции (СВО) преимущественное право сохранить рабочее место при сокращении штата. Официальный отзыв кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что инициатива, внесенная главой комитета Госдумы по труду и делам ветеранов Ярославом Ниловым, получила одобрение при условии доработки отдельных положений. В правительстве рекомендовали уточнить некоторые юридические формулировки и срок, с которого закон вступит в силу.

Суть поправок заключается в изменении статьи 179 Трудового кодекса. В настоящее время при равной квалификации сотрудников приоритет отдается, среди прочих, инвалидам боевых действий и супругам мобилизованных. Законопроект предлагает дополнить этот список гражданами, которые вернулись на свою работу после призыва по мобилизации, службы по контракту в период СВО или участия в ней в статусе добровольцев.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО. Согласно документу, отпуск без сохранения зарплаты участникам спецоперации будет выделено до 35 календарных дней в году.

Депутаты считают, что такая мера поможет повысить уровень социальной защищенности задействованных в зоне СВО ветеранов, которые отработали свой срок или были откомандированы досрочно по уважительным причинам.