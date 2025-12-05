Форма поиска по сайту

05 декабря, 08:00

Общество
Исследование: Москва стала лидером по числу заведений, предлагающих ранние завтраки

Москва стала лидером по числу заведений, предлагающих ранние завтраки

Фото: depositphotos/gpointstudio

Москва оказалась лидером среди российских городов по количеству заведений для любителей ранних завтраков. Об этом говорится в исследовании сервиса геоаналитики "2ГИС Про", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Специалисты сравнили 16 крупнейших городов России с точки зрения заведений общепита, предлагающих посетителям ранние завтраки. В итоге Москва, Екатеринбург и Казань оказались в тройке лидеров.

В Москве можно рано позавтракать примерно в 900 заведениях гастроиндустрии – они открываются в период с 06:00 до 10:00. Это 6,9% от общего количества кофеен, пекарен, кафе, кондитерских, ресторанов и столовых в городе.
из результатов исследования

При этом в целом доля таких заведений в городах-миллионниках составляет 5%, а в Екатеринбурге и Казани – 6,1%.

Что касается лидера рейтинга, то почти каждое второе столичное заведение с ранними завтраками, которых насчитывается более 440, находятся в 15 районах.

"Лидирует Тверской – здесь работают 65 точек. На втором месте – Пресненский район с 55 заведениями. Далее идут Басманный (46), Хамовники (43) и Таганский (34)", – отметили аналитики.

Кроме того, выяснилось, в каких районах спрос на ранние завтраки существенно превышает предложение. В это число вошел Красносельский: 6% всех пользовательских запросов приходятся именно на эту локацию. Подобная ситуация также в Мещанском и Даниловском районах, а также в Замоскворечье.

Ранее стало известно, что Москва оказалась лидером по скорости движения общественного транспорта в России среди крупных городов. Показатель составил 33 километра в час.

