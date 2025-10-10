Исследование: Москва стала лидером по скорости движения общественного транспорта в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столица стала лидером по скорости движения общественного транспорта среди крупных городов России. Об этом говорится в исследовании геосервиса 2ГИС и журнала "Мобилити", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, в целом общественный транспорт в крупных российских городах движется со скоростью 20–26 километров в час. Такой показатель был рассчитан с учетом дорожно-транспортной ситуации и остановок. Аналитики учитывали только те варианты передвижения, которые доступны в конкретном городе: автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы.

При этом средняя скорость движения транспорта в Москве составила 33 километра в час. Технический директор проекта "Мобилитика" Илья Абросимов отметил, что этого удалось достичь в том числе за счет выделенных полос и обособленных трамвайных путей.





Илья Абросимов технический директор проекта "Мобилитика" Но дело не только в выделенных полосах. Важную роль играют отдельные фазы светофоров, те же "вафельницы" – специальные разметки c желтой сеткой, которые позволяют автобусам перестраиваться или поворачивать без лишних задержек. А чтобы оптимизировать работу общественного транспорта, недостаточно просто нарисовать выделенки, как в Москве. Нужно постоянно анализировать его движение и регулярно устранять узкие места, приводить транспортные узлы в порядок.

В Волгограде, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Перми и Самаре средняя скорость составила от 25 до 26 километров в час. Показатель в 20–24 километра в час зафиксировали в Новосибирске, Воронеже, Омске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Екатеринбурге. В последнем она наиболее низкая из представленных регионов – 20 километров в час.

При этом средняя скорость арендного самоката в крупных городах составила 12–15, а городского велосипеда – 12–19 километров в час. Эти варианты служат не заменой, а дополнением к общественному транспорту, которое позволяет перевозить большое количество пассажиров одновременно, подчеркнули авторы исследования.

