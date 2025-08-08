Исследование: Москва стала лидером по числу электрозаправок в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество электрозаправок выросло в столице на более чем 60% за год, говорится в исследовании 2ГИС, которое есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики уточнили, что в августе 2025-го электрозаправок в столице стало более 900, что на 64% больше, чем год назад. Вместе с Московской областью их количество превысило 1 500.

Всего число таких станций в стране выросло на 40% и превысило 6 тысяч за последние 12 месяцев.

При этом Можайский район Москвы лидирует по количеству электрозаправок – 50. На втором и третьем местах находятся Таганский и Даниловский – 33 и 32, соответственно. Также хорошо оснащены станциями центральные районы — Тверской (30), Пресненский (29), Мещанский (28) и Хамовники (26).

(по количеству общедоступных электрозаправок по России. – Прим. ред.) – Санкт-Петербург: более 330 станций, рост за последние 12 месяцев составил 36%. Третье место удерживает Красноярск – 169 станций, прирост – 3%. Совсем рядом Южно-Сахалинск, который по абсолютному числу станций зарядки электромобилей обогнал почти все миллионники (165 станций зарядки электромобилей, количество за год выросло на 31%).

по данным исследования На втором месте– Санкт-Петербург: более 330 станций, рост за последние 12 месяцев составил 36%. Третье место удерживает Красноярск – 169 станций, прирост – 3%. Совсем рядом Южно-Сахалинск, который по абсолютному числу станций зарядки электромобилей обогнал почти все миллионники (165 станций зарядки электромобилей, количество за год выросло на 31%).

Аналитики отметили, что чаще всего по стране пользователи ищут быстрые зарядки (от 25 до 100 кВт) – их выбирают 42% владельцев электромобилей. В Москве интерес распределен более равномерно: такие станции ищут 34,8% пользователей. Медленная зарядка востребована у 34,2%, а ультрабыстрая — у 31%.

Интересно, что пик спроса на общедоступные станции приходится на понедельник и вторник. Проще всего свободные слоты найти в субботу и воскресенье, так как электрозаправки менее востребованы в выходные.

Ранее стало известно, что арендаторы городских земельных участков получили возможность устанавливать зарядные станции для электромобилей на востоке, юго-востоке и юге Москвы.