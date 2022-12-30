Заммэра Москвы Ликсутов купил себе электромобиль "Москвич"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов приобрел себе электрокар "Москвич 3е" белого цвета. Об этом рассказал директор завода "Москвич" Дмитрий Пронин.

"Сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов купил себе электромобиль "Москвич 3е". Выбрал себе авто в белом цвете", – написал он в своем телеграм-канале.

Пронин отметил, что коллектив завода рассчитывает получить от Ликсутова отзыв о новом автомобиле.

Ранее телеканалу Москва 24 вручили подаренный Сергеем Собяниным брендированный автомобиль "Москвич 3". Машину, которая одна из первых сошла конвейера столичного завода, передали съемочной группе.

Директор по маркетингу дилерского центра "Петровский" Сергей Новосельский рассказал, что отечественные автомобили поступят в продажу в январе 2023 года.

При этом он отметил, что первые машины уже получены, поэтому посетители могут прийти и посмотреть на них.

Машины "Москвич" начали поступать в дилерские центры столицы

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