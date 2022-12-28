Телеканалу Москва 24 вручили подаренный Собяниным автомобиль "Москвич 3"

Фото: Москва 24

Телеканалу Москва 24 вручили подаренный Сергеем Собяниным брендированный автомобиль "Москвич 3". Машину, которая одна из первых сошла конвейера столичного завода, передали съемочной группе.

Ключи из рук директора по связям с общественностью завода "Москвич" Анастасии Журавлевой приняла ведущая программы "Атмосфера" на телеканале Москва 24 Дарья Ермакова.

"Это городской кроссовер "Москвич 3". У него автоматическая трансмиссия, с мотором 1,5, 150 лошадиных сил. У него достаточно богатая комплектация: там есть люк, камера заднего вида. Он в принципе очень привлекательный и красивый внешне, поэтому будете выделяться в толпе", – рассказала Журавлева.

Она также пожелала телеведущей канала приятных и безопасных поездок.

Ермакова, в свою очередь, сообщила, что телеканал Москва 24 стал первым каналом, который начал использовать метеомобиль с портативной метеостанцией.

"Нам безумно приятно, что теперь этим метеомобилем станет "Москвич". Я уверена, что на улицах города он точно незамеченным не останется", – добавила телеведущая.

Сергей Собянин вручил ключи от первого "Москвича" оператору телеканала Москва 24 около месяца назад, 23 ноября. "Будешь ездить, снимать город на первом "Москвиче", – обратился мэр к сотруднику.

Ранее директор по маркетингу дилерского центра "Петровский" Сергей Новосельский рассказал, что отечественные автомобили поступят в продажу в январе 2023 года. При этом он отметил, что первые машины уже получены, поэтому посетители могут прийти и посмотреть на них.



Телеканалу Москва 24 вручили автомобиль, подаренный Собяниным

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!