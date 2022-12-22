Заммэра столицы Максим Ликсутов планирует приобрести "Москвич"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что планирует приобрести автомобиль "Москвич".

"Я куплю себе машину "Москвич", лично себе, в личное пользование. Выбор цвета пока не очень большой – красный и белый", – рассказал Ликсутов.

Ранее Автозавод "Москвич" сообщал, что произведено более 160 автомобилей "Москвич 3" с бензиновым двигателем. До конца года планируется собрать еще около 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.

По словам Ликсутова, власти Москвы рассматривают "Москвич 3" как машину для рабочих поездок. Ликсутов считает, что рынок сбыта будет точно обеспечен, так как основные продажи придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент. Учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке, кроссовер "Москвич" будет востребован, добавил заммэра.

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