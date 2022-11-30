Все модели автомобиля "Москвич" будут носить названия с цифровыми индексами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все модели машин марки "Москвич" будут носить названия с цифровыми индексами. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там напомнили, что исторические модели "Москвича" также называли, используя цифровые индексы. Поэтому на сегодняшний день решили продолжить эту традицию.

"Начиная с "Москвича 3", все будущие модели будут носить цифровые имена. Цифра указывает на размер автомобиля и его старшинство в модельном ряду", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что в зависимости от версии модели в названии может присутствовать еще один символ. Например, буква "е", что указывает на электрокар.

Ранее стало известно, что завод "Москвич" планирует выпустить полностью отечественный автомобиль в 2025 году. При этом, как отмечалось, степень локализации производства будет увеличиваться максимально быстрыми темпами.

23 ноября на заводе "Москвич" запустили серийное производство автомобилей. В торжественной церемонии в честь этого события приняли участие Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Сообщалось, что первой моделью, выпущенной заводом, станет компактный кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Продажи автомобиля начнутся в декабре.



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