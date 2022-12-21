Стоимость кроссовера "Москвич 3" будет начинаться от 1,97 млн рублей

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Стоимость нового кроссовера "Москвич 3" будет начинаться от 1 миллиона 970 тысяч рублей, его продажей в Москве будут заниматься 11 дилерских центров. Об этом сообщает пресс-служба завода "Москвич".

"Городской кроссовер "Москвич 3" – это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 миллиона 970 тысяч рублей. "Москвич 3" будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что завод уже определил партнеров дилерской сети в столице. По словам гендиректора "Москвича" Дмитрия Пронина, в 2023 году компания будет ориентироваться на усиление активности в городах-миллионниках за счет продаж нового кроссовера.

"По мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер "Москвич 3", который пополнит парки такси и каршеринга", – пояснил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что работа завода "Москвич" позволит добавить на авторынок около 50 тысяч машин в следующем году.

Он отметил, что в этом году на "Москвиче" будет собрано около 200 электрических машин, а в следующем году – примерно 10 тысяч.

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