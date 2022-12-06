00:37Транспорт
Завод "Москвич" в 2023 году добавит на авторынок 50 тыс машин – Ликсутов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин
Работа завода "Москвич" позволит добавить на авторынок около 50 тысяч машин в следующем году, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Часть автомобилей, подчеркнул Ликсутов, вполне способна работать и в каршеринге. В том числе в Москве, Подмосковье и других российских регионах.
"<...> поэтому никакой проблемы ни для каршеринга, ни для такси мы не видим. На "Москвиче" запчасти, комплектующие в наличии в нужном объеме", – отметил он.
Заммэра Москвы также сообщил, что в этом году на "Москвиче" будет собрано около 200 электрических машин, а в следующем году – примерно 10 тысяч. Ликсутов уверен, что на такие автомобили точно будет спрос.
Ранее сообщалось, что в 2025 году завод "Москвич" намерен выпустить полностью отечественный автомобиль.
Как подчеркивал заммэра столицы по вопросам транспорта, степень локализации производства будет увеличиваться максимально быстрыми темпами. В скором времени за предприятии начнут выпускать часть деталей для кузова и закупать российскую резину.
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