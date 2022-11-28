Автомобилями "Москвич" обновят российский парк каршеринга в 2023 году

Фото: TACC/Антон Новодережкин

В 2023 году часть автомобилей "Москвич" пустят на обновление парка каршеринга в столичном регионе и других областях России. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным департамента, в 2023 году завод выпустит около 50 тысяч новых машин, а в 2025 году планируется производство полностью отечественного автомобиля.

Отмечается, что первой моделью, которую соберут на заводе, станет кроссовер "Москвич 3". Продажа машин начнется уже в декабре.

"Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у завода "Рено", когда они владели "Москвичом". Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год – максимальная локализация компонентов", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Серийное производство автомобилей на заводе "Москвич" запустили 23 ноября. В торжественной церемонии приняли участие Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров. Планируется, что до конца года завод выпустит 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей.



"Мой район. Навигатор": в столице запустили завод "Москвич"

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