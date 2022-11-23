Названа возможная стоимость нового автомобиля "Москвич"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стоимость новых автомобилей "Москвич 3" может составить от 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на авторынке.

"Стоимость нового "Москвича 3" без учета скидки может составить 27–33 тысячи долларов (примерно 1,6–2 миллиона рублей)", – заявил собеседник информагентства.

Другой источник ТАСС отметил, что стоимость новых машин на уровне 2 миллионов рублей обсуждалась, но не утверждена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие в торжественной церемонии запуска серийного производства автомобилей "Москвич". Собирать машины будут на бывшем заводе Renault.

В Минпромторге РФ заявили, что старт продаж нового кроссовера бренда назначен на декабрь 2022 года.

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