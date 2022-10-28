Завод "Москвич" планирует завершить создание электромобиля к 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава столичного автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин рассказал Москве 24, что предприятие запустит производство электромобилей к 2025 году.

"Можно сказать, что этот автомобиль будет разрабатываться с нуля и за горизонтом 2024 года, в 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль на собственной разработке, но только электрический", – отметил он.

Пронин добавил, что столица должна стать центром электродвижения. По выпуску автомобилей планируется:



открыть производство автомобилей на "Москвиче" в конце 2022 года;

выпустить 600 автомобилей в 2022 году, из них 200 – электрических;

выпустить 50 тысяч автомобилей в 2023 году, из которых не менее 10 тысяч будут с электродвигателем.

Сначала будет налажено крупноузловое производство автомобилей при поддержке восточного партнера. Однако специалисты будут работать над возможностью установки отечественных деталей.

В начале лета французский автомобильный завод Renault в столице переименовали в "Москвич". В июле завод впервые представил новый модельный ряд. Соответствующие изображения появились в Сети.

После этого правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщил, что Москва планирует в декабре запустить завод "Москвич". Он также заявил о желании, чтобы столица стала центром электромобилестроения, и подчеркнул, что для этого есть все компетенции.



"Интервью": Дмитрий Пронин – о производстве автомобилей "Москвич"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!