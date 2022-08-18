Правительство Москвы не предлагало Chery кооперацию в создании "Москвича"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Москвы не обращалось к российскому подразделению китайской автомобильной компании Chery с предложением о кооперации в создании автомобилей "Москвич", заявил гендиректор "Чери автомобили рус" Владимир Шмаков.

"В "Чери рус" правительство Москвы, отвечу прямо, не обращалось", – приводит его слова ТАСС.

В начале лета французский автомобильный завод Renault в столице переименовали в "Москвич". В июле завод впервые представил новый модельный ряд. Соответствующие изображения появились в Сети.

После этого правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.

Позднее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич".