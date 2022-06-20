Китайская Chery планирует запустить в РФ продажи автомобилей Omoda

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Китайская автомобилестроительная компания Chery планирует вывести на российский рынок автомобили своего бренда Omoda. Об этом сообщает ТАСС.

"Компания АО "Чери автомобили рус" объявляет о расширении своего присутствия в России и намерена представить третий бренд – Omoda", – сообщается в пресс-службе производителя.

До лета 2023 года будут представлены два кроссовера и седан Omoda. К 2025 году модельный ряд планируют обновить и расширить.

В компании рассчитывают занять сегмент high middle (верхний ценовой сегмент авто среднего класса) и тем самым предложить автомобилистам альтернативу японским и немецким маркам.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что западные автопроизводители признались российским партнерам в своем желании вернуться в РФ. Условием для этого называют смягчение санкций.

