Автоэксперт допустил возможность возрождения "Жигулей" в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России могут возродить "Жигули" и другие советские марки автомобилей, заявил в интервью радио Sputnik автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его мнению, советские бренды могут оказаться привлекательными для российских покупателей – в этом случае возобновление производства автомобилей под старыми марками может не ограничиться выпуском машин "Москвич".

Субботин считает, что вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что у всех на слуху.

"Например, название "Москвич" там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и "Жигули", но уже с современной конструкцией. Сначала выйдет "Москвич", а потом – посмотрим", – сказал он.

Эксперт заметил, что под хорошо знакомыми покупателям брендами будут выпускать новые и современные машины. Он подчеркнул, что возрождение старых марок не означает возрождение старых автомобилей.

По мнению Субботина, ключевую роль в производстве новых машин могли бы сыграть китайские технологии.

"Будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, "АвтоВАЗ" делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus – это Renault Logan в другом кузове", – пояснил эксперт.

Он заметил, что такие подходы используются во всем мире.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев текущего года Горьковский автомобильный завод продал порядка 13 тысяч автомобилей, что примерно на треть меньше, чем годом ранее. Между тем майский показатель сократился заметнее. Так, в последний месяц весны было реализовано почти 1,9 тысячи коммерческих автомобилей "ГАЗ", что на 57% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Наиболее популярной моделью производителя остается "Газель": в мае на нее пришлось 1,3 тысячи от всех проданных автомобилей.

В Минпромторге РФ сообщили, что ожидают снижения продаж легковых автомобилей в РФ на 55% по итогам текущего года. Согласно прогнозу ведомства, суммарно будет продано порядка 750 тысяч машин.

