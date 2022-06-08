"АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей Lada Granta

Фото: ТАСС/Алена Селезнева
Завод "АвтоВАЗ" в Тольятти возобновил выпуск автомобилей Lada Granta Classic 2022 модельного года, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Отмечается, что легковой автомобиль станет самым доступным на российском рынке.
"Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", – говорится в сообщении.
Стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время. Конфигурация будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также для Drive Active. Новая комплектация включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок.
Автомобиль оснащен двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач.
В марте "АвтоВАЗ" приостанавливал работу линии сборки B0 из-за перебоев с поставками электронных компонентов. За дни простоя сотрудникам выплатили 2/3 от среднего заработка.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Автомобиль Renault Duster может производиться под брендом Lada
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