В Минпромторге РФ перечислили основные условия сделки с Renault по "АвтоВАЗу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал помощь в поставках комплектующих и возможность производить автомобили на действующей платформе основными условиями сделки с Renault по "АвтоВАЗу".

"Основным условием является то, что компания "Рено" будет максимально прикладывать усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других дружественных стран и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа", – отметил он.

По его словам, это было компромиссным решение с Renault.

Кроме того, компания будет способствовать поставкам из дружественных стран в Россию своих комплектующих.

Ранее сообщалось, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех". При этом Renault сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение следующих шести лет.

Сергей Собянин рассказал, что на московском заводе Renault будут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили. Он также пообещал постараться сохранить большую часть сотрудников завода.

