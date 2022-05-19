К выпуску "Москвича" могут подключить китайские компании – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные власти, Минпромторг и "КамАЗ" ведут переговоры с автоконцернами из Китая о выпуске автомобилей на московском заводе Renault. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники на авторынке.

По их данным, переговоры ведутся с JAC Motors, FAW, BYD и другими компаниями. При этом представители российских офисов Haval, Chery и Geely опровергли наличие соответствующих переговоров.

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов рассказал, что по брендам JAC Motors, FAW и BYD в России не очень большой объем продаж.

"При этом все три компании крупные, в Китае они являются лидерами продаж. Эти бренды пришли на российский рынок относительно недавно, позже своих конкурентов, таких как Chery, Haval или Geely", – пояснил Удалов.

Источники на авторынке отметили, что Россия хочет использовать одну из китайских автоплатформ для новой модели, которая будет выпускаться под брендом "Москвич". Удалов же предположил, что речь, скорее всего, будет идти о сборке автомобилей на столичном заводе, а не их производстве.

Один из источников считает, что переговоры с Китаем планируют завершить в течение двух недель, пока переоформляются документы завода. Если же обсуждения не удастся закончить, то производством займется "КамАЗ" самостоятельно. Однако, как отметил один из представителей авторынка, в этом случае ждать выхода автомобиля придется долго, так как у производителя нет своих сертифицированных моделей в легковом сегменте. Эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский также отметил, что глубокая локализация производства на московском заводе вряд ли возможна, так как там нет мощностей по штамповке.

Бабанский подчеркнул, что "КамАЗ" занимается разработкой единственной легковой модели, которая на сегодняшний день существует только в проекте. Прототип компактного городского электромобиля "Кама" показали в декабре 2020 года, однако компания заявляла, что запуск производства этой модели намечен на 2024–2025 годы.

Ранее сообщалось, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех".

Сергей Собянин же рассказал, что на столичном заводе начнут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.

